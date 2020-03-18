防疫產品優先存放　亞馬遜英美倉庫暫停收送賣家非必要品

▲美國電商亞馬遜17日致函第三方賣家，英、美和其他歐洲倉庫將暫時不收送「非必要」商品至4月5日。（圖／路透）

記者洪菱鞠／綜合報導

新冠肺炎疫情讓許多人轉向網路購物，帶動訂單、出貨需求激增，不過美國電商龍頭亞馬遜17日向賣家公告，為了騰出空間放置與防疫相關的民生必需品，英、美和其他歐洲倉庫將暫時不收送「非必要」商品至4月5日。

由於部分賣家會將欲出售的產品存放在亞馬遜倉庫，但近期受到疫情影響，消費者對於醫療產品及民生必需品的需求急增，存量卻正在減少，因此亞馬遜致函第三方賣家，其中指出，目前公司將優先著重這類商品，以便補充庫存、快速配送給消費者。

亞馬遜也列出可以繼續發貨的5大類必需品類別，包括嬰兒用品、保健與家居用品、美容及個人護理、雜貨、工業及科學用品、寵物用品，此外，書本也在內。而對於像是手機殼或玩具等非必需品，則暫時不提供物流倉儲服務，改由賣家直接向消費者發貨。

據了解，這項公告發佈後，對於依靠跨海貨運、平常將商品寄存在亞馬遜倉庫的賣家，或是亞馬遜銷售額占一半以上的賣家等產生影響；對此，亞馬遜賣家諮詢公司創辦人克里斯麥凱布說，「新的倉儲政策增加了賣家們面臨到經濟不確定性，不得不重新思考他們在2020年的銷售策略。」

而在此之前，亞馬遜也宣布公司計劃在倉儲和送貨領域招募10萬名新員工，加強疫情期間的配送服務。亞馬遜全球業務的高階副總裁克拉克（Dave Clark）表示，我們看到需求出現顯著增長，這意味著今年這個時候我們對勞動力有前所未有的渴求。