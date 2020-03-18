北市火速拍板社會局長　聯醫中興院區院長劉志光接任

▲劉志光。（圖／翻攝自台北市立聯合醫院官網）

記者楊亞璇／台北報導

前台北市社會局長陳雪慧今年1月中請辭，由副市長蔡炳坤兼任社會局長一職，如今週刊爆出議員施壓人事案後，北市府迅速拍板新人事，社會局長將由台北市立聯合醫院中興院區院長劉志光接任，預計4月1日上任。

對於遴選爭議，蔡炳坤強調，都是公開遴選，像是新任副局長鄭文惠，經過三次遴選產生，也已經上任了，這部分有非常完整的機制，非常公平，市長對於人事案都是非常公開透明，也告誡大家人事案，「誰還關說是沒有用的，都是按照機制遴選」。

蔡炳坤表示，報名的有10幾位，有7位進入遴選委員會，從中挑出最合適的，這次真的是廣徵人才，市長認為公開遴選最能找到合適人才，劉院長過去在擔任聯合醫院在長照做得不錯，長照也是社會局重要工作，由於北市的高齡化程度相當高，很快達到20%，所以要建立更完善的長照制度，讓劉醫療背景做業務，最好的時機，對一個有經驗的人，一定能駕輕就熟。

劉志光為台灣大學醫學士、美國約翰霍普金斯大學醫療政策管理碩士、輔仁大學商學研究所博士，歷任台北市立聯合醫院外科醫療部主任、陽明大學教學醫院外科學科主任、陽明大學教學醫院外科學科主任，現為台北市立聯合醫院中興院區院長。