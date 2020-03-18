K董逆襲！法院挺張國煒可繼承百億遺產　長榮集團回應了

▲長榮集團爭產風波不斷，台北地院日前審理認定長榮集團創辦人張榮發遺囑有效，星宇航空董事長張國煒可望繼承超過百億遺產。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林淑慧／台北報導

長榮集團爭產風波不斷，台北地院日前審理認定長榮集團創辦人張榮發遺囑有效，張榮發四子、星宇航空董事長張國煒可望繼承超過百億遺產；對此，長榮集團回應表示，此為股東個人行為不便評論，也不會影響集團運作。

長榮集團已故創辦人張榮發在2014年12月預立遺囑，由時任長榮集團副總裁、長榮航空董事長的張國煒接任集團總裁；同時，張榮發名下的股票、存款與不動產，全部由張國煒單獨繼承，引發豪門爭產風波。

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依據證交所公開資訊觀測站資料，長榮集團旗下四家上市公司2016年登記在張榮發個人名下的持股，包括長榮海運百分之6（市值約25億）、長榮航百分之2.92（市值約20億）、榮運百分之2.29（市值約3億），光是張榮發指定給張國煒繼承的上市公司股票就價值48億元。

不過，大房三子張國政委任律師李文中日前指出，張榮發總共遺產金額超過200億元，針對法院判決結果，目前儘知判決為駁回原告之訴，尚未收到法院判決書，而全案仍可上訴。

針對張榮發遺囑爭議，法律專家表示，政府針對民法繼承編已有重大修正，明定遺囑須親筆簽名，不得以蓋章、指印或其他符號代替，從已曝光的預立遺囑看來，上有張榮發親筆簽名，成為法院認可遺囑效力的關鍵依據。