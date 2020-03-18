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印度「溫水煮青蛙式增確診」　專家憂檢測數量不足…成世界防疫大漏洞

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▲▼新冠肺炎,印度,孟買國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度新冠病毒檢測不足，可能釀成世界防疫破口。（圖／達志影像／美聯社）

（中央社記者康世人新德里18日專電）武漢肺炎疫情持續擴大，印度每天都有新增病例，到昨天深夜累計確診病例達138例。一些專家呼籲政府應擴大病毒檢測人群，讓私人醫療機構也能檢測，合作遏阻病毒傳播。

印度2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情從3月2日起開始惡化，之後每天都有新增確診病例，到17日累計138例，其中有3名病例死亡，各地政府雖加強隔離和關閉學校與公共場所以減少人與人接觸感染，但疫情難以遏止。印度有些防疫和病毒專家表示，這主要是印度的病毒檢測人數仍不夠所致。

根據一項統計，印度擁有至少30萬個檢驗試劑組，但至3月6日，每百萬人僅檢測6.8人，而美國每百萬人檢測42人，韓國則檢測4831人。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）引述華府疾病動態、經濟和政策中心（Center for Disease Dynamics, Economics and Policy）主任納斯米瑞安（Ramanan Laxminarayan）說，他對印度缺乏足夠的檢驗數感到十分擔憂，印度擁有資源，如果不檢驗更多人，人們怎麼知道他們感染了病毒？如果不知道感染，如何預防續發感染？

尤其是在疫情擴散期間，愈來愈多人意識到感染新型冠狀病毒的患者有時沒有症狀或只有輕微症狀，卻仍會傳播病毒，這讓防疫工作更困難；防疫專家認為，唯有更多的病毒檢測，才能把染病者從人群中篩檢出來。印度已進入疾病大流行的第二階段，就是家庭局部傳播，但是否會進入社區傳播的第三階段，許多專家認為，未來一週將是關鍵，必須對可疑人群加強病毒檢測。

世界衛生組織（WHO）表示，各國政府除採取關閉學校、取消賽事和大型聚會等拉開人際距離的措施外，還必須加大檢測力度。不過，衛生與家庭福利部次長阿加渥（Lav Aggarwal）說，印度不需要更多的檢測，政府不想透過不經選擇的檢測來製造不必要的恐慌。

印度醫學研究委員會（Indian Council of Medical Research）表示，世衛組織有關進行更多檢測的建議，不適用於印度這樣的國家。印度政府認為，疫情仍在控制中，而且印度人口龐大，也無法無限制地進行病毒檢測。

印度「商隊」（The Caravan）雜誌引述一名最近出席印度醫學研究委員會召開針對2019年冠狀病毒疾病及醫療體系如何應對的公共衛生專家說，印度的檢驗試劑組不足，公立醫院目前僅檢測有旅行史者和曾與這些人接觸者，如果納入沒有旅行史者的檢測，檢驗試劑組很快會用完。此外，雖然印度政府聲明中強調隔離病床等逐漸在增加，但第一線醫護人員仍表示各項醫療資源不足。

除了最初有醫院反應連護理人員都沒有足夠的口罩外，馬哈拉什特省立卡司徒爾拔醫院（Kasturba Hospital）醫師兼醫療總監卡蘭崔（SP Kalantri）昨天推文說，「如果疫情持續下去，印度需要多少隔離病床、醫療用品和醫療設備？醫療人員可以重複使用個人防護醫療設備嗎？」

卡蘭崔也表達對病人病況的沮喪，表示在加護病房中照顧那些患有嚴重肺炎和多重器官衰竭的患者，「卻無法弄清楚誰是惡棍：病菌或病毒？區域實驗室拒絕為病患進行新型冠狀病毒檢測，只因為他沒有旅行史，這樣的檢測標準是否過於嚴苛？」他說：「如果不進行檢測，如何在那些出現呼吸衰竭的肺炎患者中預測出感染武漢肺炎的機率？」

但印度政府報告顯示，在印度121個官方實驗室中，利用率僅10%到12%，讓外界質疑為何不善加利用。專家呼籲印度政府，應放寬病毒檢測標準，擴大檢測人群，讓私人醫療機構也加入檢測行列，才能有效掌握印度的傳播趨勢，以避免疫情進一步擴大。

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