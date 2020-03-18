白宮擬推1兆美元刺激方案　10年期美債殖利率重返1%以上

▲美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

白宮目前正在衡量一筆超過1兆美元的財政刺激方案，以消抵新冠肺炎疫情爆發帶來的負面影響。受消息激勵，一度跌破2萬點大關的道瓊工業指數周二（17日）午盤拉升，終場大漲5.2%；美國公債價格下跌，帶動殖利率上揚，基準10年期公債殖利率回升至1%以上。

美國10年期公債殖利周二跳升逾30個基點至1.0784%，為3月5日以來新高；30年期公債殖利率也上升40個基點，攀升至1.6844%。

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綜合外電報導，據知情人士透露，白宮正在考慮一項1兆美元的財政刺激方案，包括於2周內向美國公民各發放1000美元現金。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）也以「美國人現在需要現金」字句證實，甚至有媒體報導梅努欽計畫4月就直接向美國人民發放2500億美元，5月則視情況決定是否再發放。

此外，聯準會（Fed）周二也祭出緊急放款機制，以支援那些難以獲得短期資金的企業。Fed將建立商業票據籌資機制（Commercial Paper Funding Facility），由財政部自外匯穩定基金中拿出100億美元做為信用保障。這是繼Fed周日宣布啟動7000億美元輛畫寬鬆（QE）後，更進一步的救市措施。

Evercore ISI固定收益策略分析師Stan Shipley表示，市場有信心，世界末日不會到來，至少今年不會。「在我們看來，貨幣當局似乎很快採取了能力所及的行動。」道明美國資深利率策略分析師Gennadiy Goldberg表示，儘管Fed已介入購買公債，流動性問題仍未得到解決，「價格走勢更加有序，但仍很不確定。」