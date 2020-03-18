小黃司機無奈載客量腰斬　台塑即日起加油折3元、4／1起最高折7元

▲台塑石油領先政府推出優惠。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

因應新冠肺炎疫情，政府推出4月1日起將補貼計程車司機油錢，每公升4元優惠上限每個月500公升，而台塑石油更加碼搶先政府推出優惠，即日起至台塑集團旗下加油站（台亞、全國、福懋、西歐及台塑石油）申辦台塑TAXI卡即可享有每公升3元優惠，若等到4月1日起合併政府補貼，更可以直接得到最高每公升7元優惠。

台塑石油副總經理陳和奇表示，原本台塑石油就已經有發行計程車TAXI卡，只要憑卡就可得到每公升折2元優惠，這次響應政府紓困方案，也特別加碼到3元，也就是說即日起卡友只有填好申請表即可升級到3元折扣，等到4月1日交通部的補貼方案上路，計程車司機只要到台塑旗下加油站加油就可得到7元優惠，等同於一個月可省下3500元。

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▼台塑石油副總經理陳和奇。（圖／記者余弦妙攝）

另外，陳和奇也說，目前國際原油雖然下跌不少，直接影響到的是庫存成本，但為了協助計程車司機可以度過這次的難關，因此才會推出這項回饋，畢竟這也是目前政府積極想推動的紓困措施。

而在現場進行加油的計程車司機陳鑽祥也表示，因為新冠肺炎影響，導致目前的載客量嚴重受到影響，載客量已下降了5成之多，從原先一天可以賺3、4千元現在直接腰斬，現在政府與台塑都推出加油優惠，可以實際幫助到司機的維生。