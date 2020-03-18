長榮創辦人張榮發遺產稅之爭再浮出檯面　國稅局：個案無法評論

▲長榮集團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

長榮集團創辦人張榮發過世後，外界依據美國《富比士》（Forbes）雜誌調查，推論他名下的遺產約有530億元，但日前國稅局核定為240億元，遺產稅額是10％，且張榮發的兒子又提出遺囑無效之訴，因此還沒有完成核課繳稅，對此，國稅局僅表示，個案無法表示意見。

張榮發是2016年過世，時到今日還尚未繳納遺產稅，雖然依據規定必須在死亡之日的6個月內申報、必要時還可以延長3個月。但是因為部分個案比較複雜，除了股票、現金之外，還有海外資產、未償債務、為繼承登記等財產都要查調，國稅局只要在核課期間內確認即可。

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一般來說，國稅局核定稅額後，遺產稅及贈與稅納稅義務人，應於稽徵機關送達核定納稅通知書之日起2個月內，繳清應納稅款；必要時，得於限期內申請稽徵機關核准延期2個月。但是該案還在訴願當中，所以繳納遺產稅恐還要再延長一段時間。

外界總會質疑，過去名人的資產都有數千億，但核定的遺產都只有百億元或者更少，要繳交遺產稅就更少了。事實上，稅捐稽徵機關都是以「死亡當時」的收盤價為價值，如果未上市櫃則是以淨值來認定，所以很多時候認定的遺產總額與外界會有落差。

會計師表示，張榮發過世時，遺產稅率仍是單一稅率，且當時的稅率只有10%，所以張榮發過世後所要繳的遺產稅並不多。如果依照核定遺產只有240億元的話，要繳交的遺產稅也只有24億元。

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▼長榮集團創辦人暨總裁張榮發。（圖／資料照）