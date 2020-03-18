謝金河：體質不好的企業小心了！台股跌落萬點　逾500檔跌破浄值

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者謝仁傑／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）引發全球股市震盪，財信傳媒董事長謝金河表示，體質不好的企業小心了，台股近日跌落萬點，指數還在九千多點，卻已有超過500檔股票跌破浄值。

各國國安基金與降息策略紛紛進場試圖拯救崩跌的經濟，謝金河表示，美股動輒2000～3000點大跌，終於撞倒撐在萬點的台股。

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謝金河指出，根據抵抗力不同，有的仍站在高點，但有很多公司已紛紛創下歷史最低價，指數還在九千多點，已有超過500檔股票跌破浄值。當中最值得注意的是，引領工商企業界的工業總會、商業總會及工商恊進會等工商界的領導人，其旗下公司股價表現都不佳，且與政治靠攏愈近的股價表現愈差。

唯一股價在票面以上的，只有工業總會理事長王文淵的台塑集團。不過，去年台塑四寶已慘跌，這次疫情重創油價，台塑集團處境更艱難，台塑石化首季虧損可能逾百億，台塑石化股價從151元跌至67.5元，已經慘跌六成，台化從130元跌至65.5元，也跌了近五成，台塑、南亞也一樣慘烈。

▲台塑集團底子厚實，是少數還挺得住的企業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

謝金河表示，台塑集團底子厚實，大風大浪不太能動搖其根本；反觀體質不夠厚實的企業，如果股價剩下殘值，那就得小心了。

他指出，在政商圈很活躍的工商恊進會理事長，也是台玻董事長林伯豐，台玻股價剩下7.4元，本來台玻跌到10元已經算超便宜，沒想到現在跌更多；另一個是商業總會理事長賴正鎰，他旗下的鄕林和台玻一樣，股價都剩下7.4元，賴正鎰打造涵碧樓很成功，又積極在南京推案，但鄉林建設去年前三季大虧8.89億元，股價頻頻破底創新低。

他進一步指出前國民黨中常委，前代理黨主席的冠軍磁磚董事長林榮德，過去6年虧損5年，每股淨值14.11元，股價剩下4.49元，市值只剩20億，相當慘烈；還有邱復生領導的台開，股價在不知不覺中居然跌到5.23元。

謝金河認為，台股剛剛從萬點跌下來，但很多活躍在政商的大老闆，他們公司股價老早就躺在地上了。



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