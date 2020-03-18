經部挺企業「疫」起加油　沈榮津：紓困貸款展延申請逾51.3億元

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，經濟部長沈榮津表示，經濟部已編列預算執行紓困補貼，自16日起開放符合資格的企業都可申請。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊國內產業發展，經濟部長沈榮津今（18）日表示，政府啟動紓困措施，截至昨天中午為止，經濟部接獲中小企業申請紓困貸款展延，件數已達41件、展延貸款金額逾51.3億元，承諾將盡力協助企業渡過這「疫」關。

立法院經濟委員會今天審查經濟部轄下基金預算，邀請經濟部長沈榮津報告並備質詢，新冠肺炎疫情對國內產業經濟的衝擊，引發朝野立委高度關注。

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針對政府紓困措施，經濟部長沈榮津表示，經濟部已編列預算執行紓困補貼，自16日起開放符合資格的企業都可申請，包括延遲還款與新貸款項的利息補貼；截至昨天中午為止，經濟部已收到41件申請貸款展延案，金額達51.3億元。

針對受到疫情衝擊最大的餐飲業，沈榮津表示，業者普遍希望降低上架外送平台的抽成與手續費，像是寧夏夜市的業者透過公協會，出面與外送平台談判，順利將手續費降至一成，鼓勵業界團結對外談判，「把手續費降下來，政府再來補助」。

針對國內產業紓困措施，經濟部將斥資200億對受影響事業紓困振興，依據規劃，振興貸款中小企業申貸額度最高達2000萬元；非中小企業最高上看8000萬元。

另外，針對發薪、租金救急的營運資金貸款，經濟部規劃每家貸款額度總計最高為500萬元，得分次申請但不得循環動用；利率按中華郵政2年期定存利率加1%計算，每家以5.5萬元為上限，預估可補貼製造業1500家、中小服務業2萬家。