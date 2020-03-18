　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

股市重挫先免驚！　施羅德：未來可期待強力反彈

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼美股,股市,紐約證交所。（圖／路透社）

▲ 美股連日重挫。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

新冠病毒（COVID-19）帶來的陰霾橫掃了金融市場，全球股市也迎來了自金融海嘯後最差的表現，但施羅德投資集團資深撰述David Brett則指出，雖然接下來會發生什麼是無法預測的，疫情嚴重程度和對經濟的長期影響仍不明確，但即使股市反應快速，歷史經驗告訴我們，未來很可能會出現強力反彈

David Brett以美國股市為例，過去30年內出現了最強勁的5年期成長回升，帶動美股164%成長，2008年11月20日標準普爾指數大跌6.7%之後的5年，出現了相當每年年化21%的報酬成長。當時市場情緒格外消沉，使得投資者可能很難以相信若在市場動盪開始的那一天投入了1,000美元，在未計算交易費用情形下，5年後這筆資金將會成長至26,400美元。

請繼續往下閱讀...

David Brett認為，雖然歷史績效不見得會重覆，且不能作為未來獲利的保證，以上數據為扣除交易費用前的報酬、僅作說明之用，但這些資訊仍凸顯出即使股市受到面臨衝擊，長期下來仍有相當機會的回復彈性。

在10次單日市場崩跌後都有相同的反彈模式。David Brett指出，1989年以來，包含歐債危機，和全球金融海嘯有關的危機共有7次，其中最嚴重的一次是2008年10月5日的單日9%跌幅，而後續5年則是出現了109%的反彈，相當於年化15.9%的成長

▲▼ 美股市場史上10個最糟的交易日以及後續反彈表現。（圖／施羅德投信）

▲ 美股市場史上10個最糟的交易日以及後續反彈表現。（圖／施羅德投信）

2008年的債信危機隨著貝爾斯登投資銀行的崩解升級成全面性的金融海嘯，同年9月份雷曼兄弟垮台使得情況更加惡化，造成了骨牌效應影響到銀行和保險機構，也促使併購與政府介入等措施成為穩定市場時的必要手段。這樣的危機吸引了逆向策略投資者，例如頗負盛名的巴菲特便在2008年9月份加碼50億美金投資高盛。

此外，股市在2000年至2003年的網路泡沫後時代的跌幅並未擠入前10個最大單日跌幅日名單，2000年4月14日5.8%的跌幅僅是第12糟的跌幅，而後5年的下跌才達到7.4%，但這樣的數據遠不及1987年10月份的黑色星期一，當天單日跌幅達到22%，為史上最大的單日跌幅。

David Brett表示，即使過去30年來股市上下震盪觸動投資人的神經，但長期而言股市仍然帶來了穩健報酬。若在1988年底投資1,000美元在標準普爾500指數，這筆投資未加入費用和通膨調整，將會成長為22,678美元，平均年化報酬率高達10.6%。

另一方面，在英國股票市場也觀察出類似的現象。2009年3月2日是英國銀行最危機動盪的一天，而後股市五年的成長報酬則出現了134%的強勁復甦。類似標準普爾500，英國股市也出現了穩健的成長，而這樣的報酬也能讓投資人能夠忍受股市成長過程中的上下震盪。若在1988年以1,000英鎊投資富時all-share指數，這筆投資未加入費用和通膨調整，將會成長為14,016英鎊。

ET快訊
「今天一樣有確診個案」　陳時中：下午2點記者會宣布
蔡英文何時發布「緊急命令」？總統府回應了
台美聯合防疫「每週送10萬枚口罩」　陳時中：未來期待和世界合
歐洲旅遊史已回溯555位　3/5～3/14歐洲返台都要居家檢
台美發布聯合防疫聲明！啟動合作研發快篩、藥品　每周將供10萬
19日0時起台灣「鎖國」！吳釗燮：非本國籍人一律限制入境
指揮中心：非本國籍人一律限制入境、台人入境居家檢疫14天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

K董逆襲！法院挺張國煒可繼承百億遺產　長榮集團回應了

長榮創辦人張榮發遺產稅之爭再浮出檯面　國稅局：個案無法評論

白宮擬推1兆美元刺激方案　10年期美債殖利率重返1%以上

肺炎疫情衝擊企業資金卡卡　金管會要銀行別拒收紓困案

小黃司機無奈載客量腰斬　台塑即日起加油折3元、4／1起最高折7元

美股期指拉警報！道瓊期一度大跌700點...目前收斂到3百多點　那指與標普期指跌2%　

泰銖匯價跌破1元大關、創16個月新低！　換新台幣3萬多賺2500元

亞股反彈！受美股大漲激勵　日、陸股表現較強...台股獨自憔悴中　

經部挺企業「疫」起加油　沈榮津：紓困貸款展延申請逾51.3億元

股市重挫先免驚！　施羅德：未來可期待強力反彈

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

台灣將宣布禁止入境？陳時中「幾乎了啦！」：還需要很多判斷

K董逆襲！法院挺張國煒可繼承百億遺產　長榮集團回應了

長榮創辦人張榮發遺產稅之爭再浮出檯面　國稅局：個案無法評論

白宮擬推1兆美元刺激方案　10年期美債殖利率重返1%以上

肺炎疫情衝擊企業資金卡卡　金管會要銀行別拒收紓困案

小黃司機無奈載客量腰斬　台塑即日起加油折3元、4／1起最高折7元

美股期指拉警報！道瓊期一度大跌700點...目前收斂到3百多點　那指與標普期指跌2%　

泰銖匯價跌破1元大關、創16個月新低！　換新台幣3萬多賺2500元

亞股反彈！受美股大漲激勵　日、陸股表現較強...台股獨自憔悴中　

經部挺企業「疫」起加油　沈榮津：紓困貸款展延申請逾51.3億元

股市重挫先免驚！　施羅德：未來可期待強力反彈

快訊／長榮又載到一個！　3/16飛越南胡志明市BR395乘客確診

北市火速拍板社會局長　聯醫中興院區院長劉志光接任

日本滿街都是咳嗽的人！　懷孕5月女星「想回台待產」卻遭罵翻…痛哭：我做錯什麼

美女銀行員防疫上班口罩不離身　悶久竟變「大花臉」急求醫！

台灣是否能分辨流感「黑數」　指揮中心：掌握數字比起其他國家還接近真實

江啟臣稱「自己是台灣人也是中國人」　陳亭妃嘆票拿到就變了

CBA洋將覺得現在中國比美國更安全　後悔把女兒送回美國

全球前10大確診＆死亡數一次看！「近兩週是危險期」網怒：台人也該禁出國

前線奮戰「赤裸樣貌」曝！她休息5秒警報再度響起…一張照惹3.5萬人心疼

超心痛！媽媽買的18包衛生紙　全被小孩丟到浴缸「爛成米白色紙漿」

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

財經熱門新聞

即／道瓊跌破2萬點　美股吐回漲幅

道瓊期指一度轉跌又翻漲　上漲347.5點或1.72%

「疫」外收穫！經部今將公佈新電價「可望連四凍」

網傳確診案例室友的女友任職投顧　董座闢謠

影／股市何時能止跌？　專家教你從「這幾點」判斷

郭台銘緊抱鴻海持股8個月不變　年後以來身家縮水277億元

元大S&P原油正2 ETF淨值逼近2元下市門檻　證交所：投資人應注意風險

26歲正妹在永慶擁百萬收入

國際原油下跌逾9%　專家估：下周柴油零售價可望調降一角

台股重摔！上市櫃祭庫藏股買回金額97億

口罩國家隊「疫」勇趕工進度超前　第二波產線本周可望完工

刮刮樂棋開得勝搶市　頭獎200萬有3個

沙國再放話：石油高產量或將持續至5月底　暗示容忍低油價

英鎊、澳幣、紐元匯價同創10年新低！　換新台幣5萬賺超過4千元

更多熱門

相關新聞

台股早盤上漲62點！收復9500點大關　回應道瓊大漲千點

台股早盤上漲62點！收復9500點大關　回應道瓊大漲千點

美國總統川普提出25.5兆救經濟方案，激勵投資人信心大增，美股應聲反彈，道瓊指數收盤漲逾千點，那指、標普也有超過6%漲幅。台股今（18）日開盤上漲14點、以9453點開出。截至上午9點01分，台股來到9502點、上漲62點。

美股道瓊暴漲1048點　台指期開盤下跌6點

美股道瓊暴漲1048點　台指期開盤下跌6點

川普25兆救經濟激勵　美股漲1048點

川普25兆救經濟激勵　美股漲1048點

即／道瓊跌破2萬點　美股吐回漲幅

即／道瓊跌破2萬點　美股吐回漲幅

台股重摔！上市櫃祭庫藏股買回金額97億

台股重摔！上市櫃祭庫藏股買回金額97億

關鍵字：

美股重挫股市施羅德

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

羅志祥爆秘籌婚禮！1原因周揚青斬8年情

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

即／NBA杜蘭特新冠確診！　籃網4人中鏢

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

外交部宣布19日0時起台灣「鎖國」

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

已婚型男議員　爆幽會北市人妻美女官

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

張榮發遺囑有效　張國煒獨得140億

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面