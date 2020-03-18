德媒推崇台灣防疫　謝志偉曝關鍵「別相信中國」

▲駐德代表謝志偉。（資料照／記者嚴云岑攝）

政治中心／綜合報導

全球確診病例突破19萬、逾7千人死亡，我國疫情相對穩定，我國政府防疫能力也備受各國注意，有德媒就推崇台灣政府防疫，駐德代表謝志偉受訪時指出，台灣有經歷SARS的痛苦經驗，關鍵點就是「別相信中國政權的相關說法及數據」。

謝志偉17日在臉書發文，先是大讚「我台灣，我驕傲：化孤立為獨立，化危機為轉機。真的，這個節骨眼，無代誌，千萬莫出國 ！真的，不要不長眼，硬出國，保證出代誌！」再指出，看完德國衛生部長和巴伐利亞邦邦總理的聯席記者會後，認為德國很快就會宣布消禁與類戒嚴，而禁入境及禁行也勢在必行。

「德語媒體（德奧瑞）紛紛推崇台灣政府、民間的防疫及時，措施恰當」。謝志偉提到，有媒體來採訪，他就向其點出主要三個關鍵點，分別是：1、別相信中國政權的相關說法及數據！2、勿相信中國政權的相關說法及數據！3、莫相信中國政權的相關說法及數據！

他還指出，台灣2003年SARS的痛苦經驗，也道出台灣被中國挾持或甚至夥同聯合國（含世衛）組織無端「居家隔離」超過四十年的刻骨銘心之體認：「化孤立為獨立，化危機為轉機。」用他的謝是中文說法是：「靠天不如靠人，靠人不如靠己，靠北不如靠背，不甩親中人的靠參，政府作人民的靠山，人民作政府的靠背！」

截至發稿前，德國已累計7156起確診病例、20死。

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