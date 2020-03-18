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流言亂傳「吃雞肉染新冠病毒」　冷血男把小雞當垃圾一口氣活埋6,000隻

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流言亂傳「吃雞肉會染新冠病毒」　冷血男活埋6,000隻還拍影紀錄。（圖／翻攝自推特／Niranjan Kaggere）

▲因為網路上的不實流言，男子竟然活埋小雞。（圖／翻攝自推特／Niranjan Kaggere

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情造成全球恐慌，印度一名男子因為相信流言，以為病毒會透過家禽傳染，竟然決定活埋自己所養的6,000隻小雞，還拍攝影片記錄過程。只見影片中，裝滿活雞的貨車一口氣「卸貨」，小雞就像倒垃圾一樣被扔進土坑中，冷血行徑在網路引來網友撻伐。

印度近來受到疫情影響，確診人數達142人，目前已有3起死亡案例，然而網路上卻流傳，「卡纳塔卡邦首府邦加羅爾市(Bengaluru)發現罹患新冠病毒的雞，民眾最近最好避免食用雞肉」的不實流言，引發民心惶惶也讓雞肉價格一落千丈，從原本每隻成本價印度盧比50至60元（約台幣20至24元），跌到印度盧比8至10元（約台幣3至4元）。

居住在邦格阿拉佩特(Bangarpet taluk) 科拉爾區(Kolar)的男子馬坎達(Nazeer Makandar)聽聞消息後，竟然挖了一個土坑，就把所養的6,000隻活雞全部倒入洞中活埋。殘忍影像在網路上被許多網友批評，「太殘忍了，他可以把雞留在外面，為什麼要活埋牠們」、「身為一個素食主義者，看到這樣的畫面讓我心痛」，還有人大罵，「如果人類停止對動物的暴行，就能消滅世界上一半以上的病毒。」

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