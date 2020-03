超心痛！媽媽買的18包衛生紙　全被小孩丟到浴缸「爛成米白色紙漿」

▲重要的衛生紙竟然被小孩泡爛。(圖/翻攝自Twitter/Ed Cumming)

記者李振慧/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情全球大流行,也在各地引發衛生紙之亂,英國一名媽媽近來發現,好不容易買到的18包衛生紙,竟然被小孩當成玩具玩壞,全扔到浴缸中浸水泡爛,悽慘的狀況她讓欲哭無淚,照片也在網路上被瘋傳。

居住在漢普郡的卡明(Ed Cumming) 16日在推特上po出這名媽媽的慘況,照片中可看到,放水浴缸裡竟然有大量被泡到爛的衛生紙,甚至有衛生紙已經爛到呈現紙漿狀態,讓浴缸的水都變成米白色。

卡明表示,遇到慘案的媽媽是他朋友,孩子洗澡時,竟然把好不容易買到的18包衛生紙也一起洗了。貼文獲得1.3萬人案讚,上千人分享,許多人笑稱「有孩子的人都會懂她的心情」、「我笑出來了,最近實在很需要笑一笑」、「乾脆把義大利麵也一起丟進去算了」,還有好心人建議,「把衛生紙拿出來晾乾看看」,不過也有人酸她,「居然搶了18包衛生紙,有夠自私」。

My friend bought 18 loo rolls and her kids put them all in the bath pic.twitter.com/sxRsiRLOrV