▲陸啟動新冠肺炎大外宣，蘇巧慧：「輿論戰」也要超前部署。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎延燒全球，台灣也有77例確診。民進黨立委蘇巧慧質詢時表示，中國大陸已開始「大外宣」計畫，對外宣稱犧牲自己，為全球爭取到2個月時間，希望衛福部除了防疫外，也應各部會動起來，對輿論戰超前部署，讓世界看到疫情真相。

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衛福部長陳時中今（18）日出席立法院衛環會進行書面報告並備詢，因10時30分將召開記者會，宣布境外境外管制新措施，進行完書面報告後便請假離席，由衛福部次長何啟功代答。

蘇巧慧質詢時提到，很高興在部長離開前，聽到要加強邊境管制，但是否有掌握將有多少人回台？回台後有什麼措施？對此，何啟功表示，昨天已開始對所有國外回台者，居家檢疫14天，今天還要開始溯源，把好的工具用在居家檢疫上。

▲衛福部次長何啟功出席立法院衛環會。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇巧慧另表示，中國大陸在疫情趨緩後，已開始大外宣計畫，對外宣稱中國可幫忙，是他們犧牲自己，為世界爭取到2個月時間。

她表示，台大公衛學院將在4月召開國際防疫線上論壇，召集所有公衛組織討論應變措施，雖然是民間發起，但希望政府提供協助，也希望政府在防疫戰中，能夠對與輪戰超前部署，外交體系動起來，將防疫作為提供外文版，讓世界看見台灣。

對於蘇巧慧質詢，何啟功表示，對於台大公衛學院的國際防疫線上論壇，衛福部當然會予以協助，近日指揮中心也有越來越多外國媒體參與，對於防疫國際化一事，衛福部也持續進行中。