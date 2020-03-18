國泰金下修今年台灣經濟成長率至2%　估央行明降息半碼

▲國泰金控今日舉辦第1季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，預測今年經濟成長率為2%。（圖／國泰金提供）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金（2882）與台大合作的產學團隊今（18）日公布最新經濟預測，在新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發下，為全球經濟前景帶來不確定性，因此台灣今年經濟成長率從2.3%下修至2%。此外，隨著各國央行採行寬鬆政策，預估台灣央行將降息半碼應對。

國泰金今天舉行今年第1季台灣經濟氣候暨金融情勢展望發表會，國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強表示，今年台灣經濟成長率預估2%，且全年有80%的機率落在1%至2.6%之間。

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不過，市場擔憂疫情持續延燒，台灣經濟成長預測值恐會負成長，徐之強指出，從歷史經濟來看，台灣過去只有2次負成長，分別是2001年網路泡沫（-1.4%）、2009年金融海嘯（-1.6%），但目前尚未看到系統性倒閉潮，且各國央行採行寬鬆政策，預估台灣今年經濟成長率得以「保2」。

徐之強進一步分析，若疫情在上半年得以控制，台灣今年可望「保2」，主要有2個原因，第一是台灣疫情控制不錯，對內需打擊得以減緩，其次為台灣政府推出紓困方案、擴張性貨幣政策，也能減緩經濟成長下滑，因此無論是稅後延遲或振興券發放，對內需也有一定力道。

美國聯準會（Fed）2019年降息3次，今年在疫情蔓延下，連續降息2次，且降息幅度一次比一次大，以減緩對經濟的衝擊，團隊研判台灣央行可能調降利率半碼應對。徐之強也補充，央行是否降息決戰明天，但可以確定的是今年將維持低利率、寬鬆的貨幣政策，且在金融海嘯下的重貼現率為1.25%，與如今只差了半碼，因此推估可能會降半碼，同時也強調央行並非只有利率工具，也有其他工具可以使用，維持市場穩定。

整體來看，影響今年經濟成長與金融情勢最主要有5個因素，首先是新冠肺炎疫情擴散程度與時間，增添全球景氣不確定性；第二，「OPEC+」凍產協議破裂打擊油價，衝擊全球經濟成長；第三，應對全球景氣衰退擔憂，主要國家財政與貨幣政策措施；第四，英國順利脫歐後，未來英歐新關係談判動向；第五，中國大陸加大刺激的財政政策與偏寬鬆貨幣政策的穩定效果。