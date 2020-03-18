台灣防疫傲視全球　他透露全因22年前一場仗「日本到現在還沒有」

圖、文／鏡週刊

國光生技董事長詹啟賢對台灣政府防疫表現高度肯定，詹啟賢認為，「最重要的關鍵就是台灣有防疫的體制，早在1999年，台灣就成立疾病管制局，並且修訂了嚴謹的《傳染病防治法》，當時台灣是亞洲第一個立法的國家，而且到今天為止，日本還沒有。」

▲詹啟賢對政府和防疫官員的警覺性高、反應快表示肯定，圖右二為中央疫情中心指揮官陳時中。（圖／鏡週刊提供，下同）



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國光生技董事長詹啟賢對台灣防疫伸出大拇指比讚，高度肯定政府和防疫官員的警覺性高、反應快；國人有衛生觀念和配合政策，詹啟賢表示，「最重要的關鍵就是台灣有防疫的體制，早在1999年，台灣就成立疾病管制局，並且修訂了嚴謹的《傳染病防治法》，當時台灣是亞洲第一個立法的國家，而且到今天為止，日本還沒有。」

1998年，詹啟賢在衛生署長任內規劃通過該架構，《傳染病防治法》可以要求強制隔離，民眾若不從，可以罰款、拘提，而且警察機關也會配合；此外，《傳染病防治法》規定，必要時可徵調民間的醫療資源，包括醫院的病床、醫護人員等，所以口罩不是業者想賣誰就賣給誰，價格政府可以掌控，不會飛漲；如果媒體發布不實消息，也要裁罰。

「其他國家做不好，是因為他們沒有這個法。」詹啟賢語重心長地說，他講這段過去，主要用意在提醒現在及未來的領導人，都應該重視並尊重這套專業的防疫體制。記者好奇問當初為什麼台灣有這個先進的做法，詹啟賢露出神祕的微笑解答：「和腸病毒有關。」

原來1997到1998年間，台灣爆發了新興傳染病—腸病毒，詹啟賢回憶：「當時的困難就是沒辦法動員，中央和地方的權力分散，防疫體系非常脆弱，所以我們就把原有的單位撤銷成立新單位，賦予法律執行，做起來就有效率，後來的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）、H5N1（禽流感病毒）、H7N9（禽流感病毒）和MERS（中東呼吸綜合症），台灣就在這個基礎下防疫，現在新冠肺炎做起來也見效，所以日本也說要學，廣東人大也要立法徵調口罩。」



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