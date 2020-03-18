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醫療崩潰！義大利急派「萬名醫科畢業生」提前上陣支援　期末考取消

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▲▼義大利醫護人員。（圖／路透）

▲ 義大利醫護人員。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利新冠肺炎（COVID-19）確診突破3萬例，死亡人數來到2503人，為中國外全球疫情最嚴重的國家，位於疫情中心的醫院已經面臨崩潰。當局決定取消1萬名實習醫生的期末考，派他們前往各地全科診所和老人之家，釋出更多有經驗的醫護人員，派往重災區醫院。

義大利主要城市截至目前未受太大影響，但人口密集的金融中心米蘭已有964例。管理這個富人區的北方聯盟主席薩爾維尼（Matteo Salvini）指出，倫巴底正處於崩潰邊緣，所有重症監護病床和呼吸器都已經投入。倫巴底衛生部長表示，米蘭人必須嚴格遵守所有行動限制，以防止病毒在如此人口稠密的地區進一步擴散。

大學研究部長曼佛迪（Gaetano Manfredi）宣布，政府將讓今年的的醫學系畢業生提前8至9個月開始工作，並取消他們在取得資格前強制參加的考試，代表可立即向全國衛生系統釋出約1萬名醫生，有望解決目前的醫生短缺問題。

近3周以來，北部重災區倫巴底有1135人需要重症監護。但米蘭波利科利尼科醫院（Policlinico hospital）加護病房負責人格拉塞利（Giacomo Grasselli）透露，該地區僅有800張重症監護病床。

相關部門持續努力於佔地3630坪的米蘭新國際展覽中心（Fiera Milano exhibition center）設置數百張病床，但還在等待呼吸器和合格醫療人員進駐。

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