激增24例出國染疫！　醫護怒揭「台人醜陋本性」：保留戰力幫你們擦屁股？

▲醫護人員從過年忙到現在都不能停。（示意圖／記者蔡佩旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

先前政府宣布，非常時期請全體醫護人員「禁出國」，名單包括中港澳、日本、韓國、新加坡、伊朗、義大利以及泰國。一名自稱醫護人員的網友表示，事實證明第一線人員被禁出國的那段時間，一堆國人照樣趁228連假飛出國，「（醫護人員）當初在那邊保留戰力，就是等現在要來擦屁股。」

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▲這時期還要出國玩的應自己承擔後果。（示意圖／pixabay）



這名醫護人員在PTT表示，當初政府宣布醫事人員禁出國，同事二話不說就認賠，紛紛取消機票、住宿等安排，「賠幾十萬都有」，但令他不滿的是，政府要醫護共體時艱，甚至還有網友酸他們「不爽不要幹」。

原PO也是犧牲自己出國權益，留在國內替患者付出的其中一員，卻有很多人無視疫情嚴重性，照樣買機票出國爽玩，再把病毒帶回台灣，增加人民感染風險與醫療人員負擔，「事實證明台灣人就自私鬼一堆？」

網友回應，「我認為每個國家一定會有這種人」、「其實不用以偏概全，人多都會有老鼠屎，醫療人員辛苦了」、「台灣這種人算相對少的了」、「醫護在前線作戰，少數人在後線放火」、「應該全禁，堅持出國就是簽切結書，政府不會救」、「能理解你的感受！光看這些新聞氣都氣死了！」

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