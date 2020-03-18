白領菁英揪小三「爽遊義大利」染肺炎　妻超衰被迫自我隔離

▲英國一名男子假裝出差，竟帶著情婦到義大利度假，沒想到卻染上肺炎，婚外情因此曝光。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）



記者王佩翊／綜合外電報導

英國一名男子日前假借出差名義，與小三旅遊同遊義大利，沒想到卻在旅遊期間染上新冠病毒，回國後馬上出現症狀，導致妻子必須在家中進行自我隔離。據悉，該名男子到醫院就診後，向醫師坦承曾和小三一同出遊到義大利，但卻堅決不肯透露小三身分。

根據《太陽報》報導，這名30多歲的男子從義大利回國出現症狀後，便前往位於英國北部的一間醫院就診，隨即被驗出感染新冠肺炎。這名男子這才向醫師坦言，自己不久前曾和小三到義大利度假，期間也曾到訪當地各知名景點，不過卻拒絕透露同行女友的姓名。據了解，他在義大利的期間，向妻子謊稱自己在英國其他地區出差，因此妻子對他的所作所為一無所知，甚至不知道先生是如何感染上新冠肺炎的。

相關人士透露，這名男子現在非常驚慌，但不是為了他的病情，而是因為他的婚外情被曝光。他的妻子正在家中進行自我隔離。

義大利過去24小時內新增3526例確診病例，累計確診達3萬1506例，突破3萬人感染。另外，死亡人數新增345例，累計死亡2503人。