型男議員「幽會已婚美女官」回應！　10天6度被直擊：協助輔導社福個案

▲結束幽會後，王浩開車送陳淑娟（紅圈者）到其辦公室附近。陳淑娟下車後，獨自步行返回辦公室。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊在2、3月份多次或數度直擊台北市資深議員王浩與台北市家暴防治中心主任陳淑娟在台北市大安區某華廈幽會，關係令人費解。對此本刊詢問王浩，他表示因為自己的一位朋友失婚、又有財產問題請他協助，不過該名友人的情緒經常出現偏執，他認為應該要請專家協助，因此找家防中心陳主任一起前往他家進行輔導。

王浩指出，他自己與陳主任這陣子都與該名朋友懇談，但對方的狀況仍不見改善，他也多次向友人表達自己愛莫能助；他曾擔任社會局長，深深明白該個案必須列案管理，因此請社會局介入處理。王浩說，擔任議員必須處理各式選民服務，甚至連民眾「抓猴」的案件他都受理過，務必要滿足民眾的期待。

至於遭指控為了紅粉知己逼退前社會局長陳雪慧一事，王浩反駁，他從不介入柯市府的人事案，只是一直覺得柯的用人令人詬病，他向市府建議也沒有用，因為市府根本不會聽議員的話。

王浩解釋，他對所有局處長都很尊重，從未辱罵陳雪慧，反而是認為陳雪慧心口不一，處處針對自己的同事，他手邊還握有陳跟一些同事的對話截圖來證明。

至於家暴防治中心主任陳淑娟則表示，會和議員前往大安區華廈，是因為輔導個案住在裡面，個案也交代不願意曝光，因此才會在議員的協助下多次前往與該對象懇談，希望記者不要去洩露相關個資，以免對該名個案造成傷害。



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