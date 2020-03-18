LIVE／擬對入境國人與外國人居家檢疫14天！指揮中心10:30說明

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新冠肺炎延燒全球，台灣已有77例確診，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）日出席立法院衛環會時表示，未來境外限制將會再加嚴，擬對所有入境國人與外國人進行居家檢疫14天。指揮中心在10:30將會召開記者會，補充說明自3號到14號為止自歐洲入境有症狀者之主動通報等事宜，力求讓民眾能掌握到相關資訊。

出席這次記者會的包括指揮中心指揮官陳時中、外交部部長吳釗燮、疫情監測組組長周志浩、副指揮官陳宗彥副指揮官、內政部民政司司長林清淇和社區防疫組副組長莊人祥。

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▲社會福利及衛生環境委員會陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

指揮官陳時中今（18）日出席立法院衛環會並備詢，被問到台灣要達幾例確診，才會請總統頒布緊急命令？陳時中表示，現在還沒有考慮要頒布緊急命令，台灣現在壓力雖大，但幾乎都是境外移入，因此會考慮境外管制再加嚴，未來無論國人或外國人，入境後就居家檢疫14天。外國人雖然暫緩入境，但必要的商業與外交行為仍可放行，不過只要入台，一律居家檢疫14天，會朝這樣的方向來進行。

▲▼全台確診人數截至3月16日上午10點為止，達到77人。（圖／翻攝疾管署網站）

指揮中心17日將亞洲日本、北韓、菲律賓、泰國等亞洲19國，以及東歐摩爾多瓦，美國華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州等3州，提升旅遊疫情建議至第三級警告，會取消三級區域外國人入境免簽，除非經過外館同意才會放行，但仍需居家檢疫14天，但考慮近日境外移入人數驟升，今也決議將入境限制再加嚴，詳情將在記者會上做說明。