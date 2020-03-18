全球防疫鎖國衝擊經濟　沈榮津：加速台商回台落實投資上看2000億

▲經濟部長沈榮津表示，推升投資臺灣三大方案投資總額已突破9000億元大關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，歐美各國為防疫紛紛啟動鎖國措施，衝擊全球經貿發展，經濟部長沈榮津今（18）日表示，疫情衝擊經濟面為全球性的問題，經濟部將要求國營事業提前執行計劃，以利擴大內需，另將加速台商回台投資的落實，今年投資總額上看2000億元，可望挹注經濟成長動能。

立法院經濟委員會今天審查經濟部轄下基金預算，邀請經濟部長沈榮津報告並備質詢，新冠肺炎疫情對國內產業經濟的衝擊，引發朝野立委高度關注。

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立法院經濟委員會召委、國民黨立委廖國棟質詢時指出，歐美基於防疫採取鎖國措施，將衝擊國內產經發展，經濟部有何作為？沈榮津答詢時表示，歐美基於防疫採取鎖國措施，是不得不的作為，這是全球性的問題，政府將以擴大內需、促進內需等政策因應挑戰。

沈榮津指出，蔡英文總統日前召開國安會議已有指示，經濟部將要求國營事業加快在今年上半年執行計劃，明年度計劃若能提前也加速執行，台商回台這一波也要加快落實，台商回台帶來內需、建廠、設備的需求，投資總額上看二、三千億元，有助提振經濟發展。

依據經濟部統計，截至上周為止，推升投資臺灣三大方案投資總額達9,030億元，預估可望創造74,997個本國就業機會。