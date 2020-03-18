最有錢／投資人該哪裡逃？安心睡覺股大公開！

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美股上週大玩大怒神，一日天堂一日地獄，搞得投資人人心惶惶，無所適從。到底錢該怎麼逃？又該逃到哪去？找避險工具，油金也亂了套，投資人只好請你繫好安全帶，跟著全球股市坐雲霄飛車啦！3月18日的《雲端最有錢》邀請到財經專家邱敏寬、退休存股教授謝士英、存股達人王昭弘，給觀眾最有利的局勢分析與最實際的投資策略。什麼？為何股市已經跌破萬點，他們還可以穩穩賺?資產蒸發上百萬也能安心睡覺?他們到底買了哪些股票?在這個病毒比錢多的時候，有哪些安心股是肺炎海嘯都不怕的呢？

現在各國央行都在放水，聯準會Fed 週一更直接降息至零利率，並啟動高達 7000 億美元的大規模量化寬鬆 (QE) 計畫，以保護美國經濟免於新冠病毒的影響。但多項利多似乎沒有安撫投資人的心，對疫情的悲觀恐慌度高漲仍難挽股市暴跌漲漲的詭譎情勢。現在國人愈來愈多人投入美股市場，在台股美股雙雙漲跌難測之際，投資人如何安心睡個好又不怕賠呢？

經過一輪肺炎的洗禮，各家公司就像被照妖鏡照過一樣，體質好的公司即使跌再低也不怕。巴菲特名言：不能承受股價下跌50%的人就不應該炒股，如果你現在已經承受不住的趕快出場，代表你不適合股市投資。謝士英教授更直言太棒了，簡直是遇到百貨公司週年慶，每家好股票都便宜打了好幾折，到底他買了哪些公司?更多精采內容請鎖定3月18日的《雲端最有錢》！