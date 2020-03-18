「別再吹捧了！」噓台灣過度自滿　他警告：潛藏危機已浮出

▲有網友撰文，希望大家不要再吹捧台灣防疫做得很好。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球，網路上紛紛熱論疫情。就有網友在PTT的nCoV2019板上發起討論「媒體不要再吹捧台灣，第二波都快守不住了」，文中指出，歐美第二波疫情來勢洶洶，但現在打開電視或報紙，媒體還在吹捧台灣很棒，說各國都在仿效台灣防疫，「似乎看不到潛藏危機已經浮出了。」

這位網友文中表示，「現在打開電視或報紙，都是媒體在吹捧台灣好棒棒，防疫作為國家之光，如紐西蘭、以色列皆仿效台灣防疫，並且內部民調滿意度達8-9成」，但似乎看不到潛藏危機已經浮出了。「滿招損，謙受益，感覺台灣這段時間過度自滿，太過放心了」，原PO直呼，「健保一級棒，反正武漢肺炎染病在台灣又不會死，除非是原本就已有的疾病才會引發。」

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▲杜絕新冠肺炎，有醫院高規格消毒作業。（圖／記者楊鈞典翻攝）

網友指出，如果真的想保護台灣，國家應該硬起來，「防疫視同作戰，不要再佛系防疫了，一直圍堵，面對第二波的衝擊，潛藏的黑數，你又拿抓出多少，這樣還不限制入境者一律隔離14天嗎？」

他也認為防疫補助要限制嚴格一些，因為漫無目的撒錢只會造成防疫反效果，「我們不需要向北韓確診就槍斃，雖然也還沒走到封城這一步，但防範未然是應該要更小心謹慎的。」原PO還說，國防安全在這段時間，一定要加強，「共機一直擾台，絕不是一時興起，我如果是中國，我就會在世界混亂之際，趁米國爸爸沒空照顧兒子時武力侵台。」

最後提出4項建議，希望中央思考一下，「(1)即日起，入境者須隔離14天。」「(2)非必要出國者須提出申請，嚴禁一般國人於防疫時間出國旅遊。」「(3)防疫補助，應條列嚴格規定非一體適用，非自己行為而造成的損害才予以補償。」「(4)加強國防，於防疫時期，避免中國對台灣動武，或一旦動武也要有應變措施。」

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