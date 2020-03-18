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東京奧運「如期舉辦惹毛運動員」　選手怒轟：根本把我們置於危險之中！

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▲▼東京奧運,奧運。（圖／路透社）

▲東奧將如期舉辦，選手不滿。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發嚴重，全球幾乎都傳出確診，面對七月份即將舉辦的東京奧運，外界對於延期或取消、或如期意見看法不一。就在東京奧委會17日宣布將會「如期舉辦」後，引發不少國家選手不滿，其中英國中長跑女選手賈德（Jess Judd）更憤怒表示，「到底要怎樣才是有對疫情準備好？」。

根據英國《鏡報》報導，東奧委員會日前對於外界認為「奧運應延期」一事，17日做出聲明，提到將不會因為疫情影響而改變奧運舉行時間，一切將在7月24日開始照常，「國際奧委會也依然會全力投入這項盛會，並且做好相關措施。」面對東奧委員會堅持舉辦，不少運動員開始表達出自己的不滿。

英國中長跑女選手賈德（Jess Judd）表示，在奧運前的訓練、時程通通都已經受到影響，請問該如何做足萬全的準備？另一名撐竿跳選手史帝凡尼蒂（Katerina Stefanidi）則表示，奧運委員會認為四個月後可能有所改變，「但這跟四個月後無關，而是現在的情況，他們讓我冒著個人與家庭健康的危險、公共健康的危險訓練、比賽，把我們置於危險之中。」

雖東奧目前將如期舉行，但實則因為各國現在的防疫政策，要求避免在室內空間群聚，導致如日本的國家自行車隊、游泳隊等，都被暫停所有訓練項目至少到五月份，而這樣已經耽誤許多練習的機會時間。

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