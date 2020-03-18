英國政府撥12兆紓困　財長：12個月內無需支付營業費

▲英國財長蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）

實習記者符芳萱／綜合報導

英國財政部長蘇納克（Rishi Sunak）在17日宣佈提供至少3300億英鎊（約新台幣12兆元）的支援貸款，總額相當於GDP的15%，如果需要更多幫助，還會提供「一切所需」，給予稅收減免和200億英鎊的措施，幫助因疫情導致經濟崩潰的公司和家庭。

英國政府將取消今年對零售，休閒和酒店業公司的營業稅和提供價值25,000英鎊的現金贈款，而規模最小的企業能夠尋求價值10,000英鎊的贈款。蘇納克說，「每個單獨的商店，酒吧，劇院，音樂場所，餐廳等在12個月內將不用支付任何營業費。」

英國首相強生（Boris Johnson）提到，「是的，這個敵人可能是致命的，但也可以擊敗。我們必須像任何的戰時政府一樣行事，並儘一切努力來支持我們的經濟。」不過，他們只針對在3個月的抵押貸款假期以及將提供更多細節的承諾之外，但具體針對因感染疫情陷入困境的個案計劃卻含糊不清。

英國政府日前設立專門針對疫情的部長和高級官員委員會 （C-19），將會重點關注在衛生，經濟，公共部門其他地方的備災和國際反應。

目前，全球積極應對在疫情爆發期間逐漸嚴重崩潰的經濟。川普政府週二宣佈，計劃直接向美國公民寄送支票，作為對這一全球最大經濟體的緊急財政支持計劃的一部分，該經濟體至少價值8500億美元。