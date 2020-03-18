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4天增27例境外移入　醫一張表秒懂「出國玩疫區」的社會代價：超乎你想像！

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醫師蘇一峰一張表秒懂「出國玩疫區」社會影響：超乎你的想像。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

▲蘇一峰製作表格指出，若回國確診還傳染給其他人，造成的影響難以估計花費。（圖／翻攝蘇一峰臉書

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎疫情升溫，4天內（14日至17日）增加27例，全是「境外移入」。對此，胸腔重症醫師蘇一峰特別製作一張表格，讓大家了解「一個人出國到疫區後，所造成的社會影響超乎你的想像。」他強調，醫療人力有限，防疫資源也有限，一旦社區爆發後果難以收拾。

蘇一峰17日在臉書說，最近這幾天新型冠狀病毒的案例快速增加，且全是境外移入的案例；第一線醫護人員拜託每一位國民，不要再存僥倖心態出國旅遊了，如果是工作原因必須出國出差，大家都可以體諒，但是如果出國只為了出去玩，請務必要三思！

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▼蘇一峰呼籲，不要再存僥倖心態出國旅遊了。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感 。（圖／記者李毓康攝）

蘇一峰指出，一個人出國到疫區後，所造成的社會影響超乎你的想像。他也製作表格，提到有人出國理由是「想出去玩，我有人權出去玩，生病在台灣有醫療健保，相信自己的運氣沒那麼差」，但如果回國「疑似感染，檢查未感染」，得經過2次採檢陰性、住4到5天隔離房、耗損20套隔離服，還能開心領1萬4000元的隔離補助，但會花費國家2到5萬元。

如果是「確診感染，沒有傳染給其他人」，多次採檢、隔離3到4周、耗損上百套隔離服，且防疫人員得查接觸史，每人得花國家20到50萬元；若是「確診感染，並且傳染給其他人」，造成社區感染，防疫與醫護人員過勞，超大量耗損資源，醫療體系崩壞一線之隔，造成的影響難以估計花費。蘇一峰呼籲，醫療人力有限，防疫資源也有限，一旦社區爆發後果難以收拾。

台灣新冠肺炎確診案例17日爆增10例，再創單日新高，全是境外移入，指揮中心更一口氣將亞洲日本等19國、東歐摩爾多瓦和美國3個州提升旅遊疫情建議至第三集警告。截至目前為止，全國累積感染人數達77人，其中50例來自境外，比率為64.9%，其中光是土耳其旅行團15人中就有9人中鏢。

▼台灣77例確診個案總表。（點圖可放大／指揮中心提供）

▲▼確診個案總表。（圖／指揮中心提供）

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