口罩國家隊「疫」勇趕工進度超前　第二波32條產線本周可望完工

▲口罩國家隊陸續提升產能，助攻口罩日均產能達到1000萬片以上。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，口罩國家隊再傳捷報！由經濟部斥資加碼的第二批32條新產線，原本表訂將在三月底組裝完成，但在口罩國家隊熱血投入超過2000人次趕工下，本周可望提前完工，並推升口罩日均產能上看1200萬片。

工具機公會理事長許文憲表示，在製造口罩機過程中，許多工具機公會會員廠商為基礎的製罩尖兵們，投入大量的員工協助，會員廠商累計投入超過2000人次，協助口罩機業者提前完成作業。

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新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，口罩成為重要防疫物資，政府斥資購置的新產線上周日均產量達920萬片，經濟部長沈榮津表示，本周口罩日均產能已達1035萬片，單日產能更上看1200萬片，特別感謝口罩製造商與工具機業者的鼎力襄助。

經濟部表示，在台灣區工具機暨零組件工業同業公會和會員廠商、以及精密機械研究發展中心、金屬工業研究發展中心、工業技術研究院機械所等法人團隊的合作努力下，第一波60條口罩生產機提前在25天內完成，已於3月5日已交機，第二波32條口罩機可望提前在3月20日完成作業。