「張榮發遺產」總額揭曉！遺囑全由4子繼承　張國煒卻因1法條不能全拿

▲長榮海運據點遍及全世界，是長榮集團的重要產業。（圖／鏡週刊提供，下同）

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張榮發創辦市值4,000億元的長榮集團，他過世後，外界依據美國《富比士》（Forbes）雜誌調查，指他名下的遺產約有530億元，但日前國稅局核定為240億元，遺產稅額是10％，目前張榮發的繼承人對於國稅局算出的總額仍有疑議，可能採訴願等行政程序，因此尚未完成遺產稅的繳納，也還沒有進行分割。

張榮發2016年過世後，二房兒子張國煒公布父親的遺囑，張榮發在遺囑中指自己年事已高，為事先妥善安排後事，特立遺囑，首先是財務遺贈安排，存款以及股票與不動產，全部都由四子張國煒單獨繼承，至於公司業務接班，張榮發希望他在世時，仍由他本人決策經營方針及督導管理。

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遺囑也寫到，各關係企業每年若有盈餘，希望仍須繼續捐款給他成立的張榮發基金會，支持及關注基金會的所有事務，持續行善布施，回饋社會，至於自己的後事及葬禮安排，則是不發訃聞，而以登報方式敬告諸親友，於台北市第二殯儀館舉辦告別式，一切儉樸莊嚴無須鋪張，遺體以火葬方式處理，骨灰安放在三峽白雞農場懷恩塔。

至於集團經營，張榮發要求柯麗卿次席副總裁、謝志堅次席副總裁及林榮華副總裁，要多多指導四子張國煒；百年之後的未來接班人，則指定張國煒接任集團總裁，並指定柯麗卿等人仍續任次席副總裁，協助接班及集團事務。

張榮發也要求所有副總裁要一起共同協助，讓張國煒能順利接任集團總裁，指導孫輩們的經營管理能力，公司業務要正常運作，所有員工不因他辭世而有所懈怠，所有團隊要齊心協力，更加努力地為長榮集團永續經營打拚。

遺囑中張榮發指定柯麗卿副總裁、劉孟芬、吳界源二位總裁特助及法務戴錦銓執行長四人為遺囑執行人，全權處理，遺囑最後則寫下願眾子女及孫輩們，皆能和睦相處，互相照顧。

張榮發過世至今4年多，日前財政部國稅局核課張榮發的遺產為240億餘元，3月16日台北地院判決張榮發遺囑有效，張榮發在遺囑中要讓二房獨子（老四）張國煒「獨得」，但張國煒儘管獲判勝訴，但卻無法獲得全部240億元遺產，最多能獲約140億，這是因為我國《民法》對遺產訂有「特留分」的規定，以確保每一個繼承人都可以獲公平對待。

「特留分」是《民法》第1223條為保障繼承人權益，避免繼承人遭遺忘或不公平對待，而特別保留一分的機制，除非子女不孝，有「重大之虐待或侮辱，經被繼承人表示不得繼承者」，否則一定能分到遺產，而子女的「特留分」是「應繼分」的一半，若被繼承人有遺產2元，繼承人是2個子女，「應繼分」即為每人1元，「特留分」則為每人0.5元，被繼承人可以給某個繼承人較多遺產，但不可以侵害到其他子女的「特留分」。

張榮發過世後，他的繼承人包括已故大房張林金枝所生4名子女：長子張國華、次子張國明、三子張國政、已過世的女兒張淑華（由子女繼承），與二房李玉美及其獨子張國煒等6人，每個人的「應繼分」是遺產的1/6。

《民法》規定，張榮發子女及配偶的「特留分」，是應繼分的一半，以此案來說，「特留分」即為1/12，也就是每個繼承人都可以分到至少1/12的遺產，除非6名繼承人中，有涉及《民法》第 1145 條的不孝行為，才會喪失繼承權，所謂不孝行為是指，故意致被繼承人或應繼承人於死或雖未致死因而遭判刑、以詐欺或脅迫使被繼承人為關於繼承遺囑，或使其撤回或變更之者。

此外，如果以詐欺或脅迫妨害被繼承人，或偽造、變造、隱匿或湮滅被繼承人關於繼承遺囑者，還是有對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者，張榮發的繼承人中，均沒有上述「防不孝條款」中的行為，因此，所有繼承人都可以分得「特留分」，張國煒也因此無法「獨得」。

依張榮發遺囑執行人向國稅局申報的遺產總額約240億餘元，其中國內遺產約67億餘元，由於目前繼承人對金額仍有意見，因此尚未完成核課繳稅，遺產仍無法進行分割分配，若暫以此數額計算，6位繼承人中，張國煒扣除要保留給另4位每人各1/12的特留分，他可以分到7/12、約140億餘元，其餘的100餘億元，再由大房子女與二房妻子李玉美均分，每人約可分得20億元左右。



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