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「疫」外收穫！油價走跌經部今公佈新電價「可望連四凍」

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▲經濟部今（18）日將召開電價費率審議委員會，外界預期凍漲機率很高。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部今（18）日將召開電價費率審議委員會，外界預期凍漲機率很高。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（18）日將召開電價費率審議委員會，審議四月電價調整情況，由於近期國際原油價格持續走跌，經濟部長沈榮津日前也提及調整電價「壓力較小」，外界預期經濟部對於四月電價可望維持凍漲共識，這也將是國內連續四次凍漲電價。

面對敏感的電價問題，經濟部長沈榮津、台電發言人徐造華均表示，四月電價凍漲還是調漲、調漲幅度多少，將尊重審議委員們的專業意見，都必須等到下午電價費率審議委員會討論，才會拍板。

請繼續往下閱讀...

經濟部電價費率審議會的委員有來自學界、業界及機關代表。沈榮津表示，經濟部沒有預設立場，會依據客觀事實和數據資料討論，但近期國際原油價格持續在低點徘徊、新冠肺炎疫情對民生造成衝擊，預估決議應會符合社會期待。

經濟部依「公用售電業電價費率計算公式」每年檢討2次電價，於每年四月及十月進行調整，並明定電價調幅天花板為3%。本次的電價費率審議會將於18日登場，新電價費率將從4月1日正式上路。

另外，去年台電因大幅改以天然氣發電，虧損達新台幣147億元，累積虧損達758億元，而電價公式保障台電合理利潤為3%至5%，若台電為累虧待補，利潤上限為5%，台電也將爭取以電價穩定準備餘額434.5億元挹注412億元，但最終挹注金額需要審議會同意。

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