歐洲首2位新冠確診X光片曝！肺部被膿液塞爆　佈滿毛玻璃狀斑塊

▲ 肺部受到重挫。（圖／翻攝arynews.tv）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球急速擴散，湖北武漢一對夫妻1月到義大利遊玩時，身體出現不適，1月29日在羅馬確診，成為歐洲首兩起確診病例。近日，他們的X光片和電腦斷層掃描曝光，可以看到2人的肺部快速惡化，出現毛玻璃狀斑塊阻礙呼吸。在確診4天後，他們便開始呼吸衰竭，2天後需要靠機器呼吸。

▲病人肺部影像。（圖／翻攝arynews.tv）

根據《每日郵報》報導，在這對夫妻確診後，羅馬的國家傳染病研究所（National Institute of Infectious Diseases）人員就開始對他們進行研究。研究指出，這2名患者分別是67歲的男子（沒有其他疾病）和65歲的女子（日常只需服用高血壓藥），他們在發燒和呼吸困難後，出現急性呼吸窘迫症候群（ARDS），4天後便呼吸衰竭，2天後便要仰賴機器呼吸。

在研究報告寫成時，2名患者病情危急，在加護病房接受治療。在取得他們女兒的批准後，研究所公開他們的X光片和電腦斷層掃描影像。

從發病早期的X光照片可見，病人肺部出現毛玻璃狀斑塊（ground-glass opacities），也就是肺部被膿液、血或水等物質填滿，而這種情況一般與軟組織或腫脹有關。相關研究將會刊登在下月出版的《國際傳染病期刊》（International Journal of Infectious Diseases）。

▼67歲男患者出現症狀後，初次做的檢查影像。（圖／翻攝arynews.tv）

▼ 男患者發病5天後的檢測影像，可以看到肺部嚴重惡化。（圖／翻攝arynews.tv）