川普將提25.7兆紓困案...規模超2008金融危機！美財長稱「市場不會關閉」

記者蔡儀潔／綜合報導

受新冠肺炎影響，美國總統川普將要求國會批准8500億美元（約新台幣25兆7000億元）的緊急支出計畫，規模甚至超越2008年金融危機時，所祭出的7000億美元紓困方案！財政部長梅努欽則向外界強調，市場不會關閉，但若有需要，不排除縮減交易時間，另外正在考慮在2周內發放現金的可能性。

▲川普日前召開記者會。（圖／翻攝Facebook／The White House直播）

據《華盛頓郵報》報導，因新冠肺炎疫情帶來的經濟損害日益嚴重，川普此次提出這份紓困計畫，希望能減緩衝擊。4名知情官員透露，方案內容將包括薪資稅減稅，以及提供美國航空業者總額500億美元（約新台幣1兆5100億元）援助。

值得注意的是，這份方案並不包括川普政府已提出、且美國聯邦眾議院已火速通過的1000億美元紓困案，內容包括提供病假支薪並擴大失業金給付範圍。此外，此份新紓困案規模，甚至超越2008年全球金融危機期間，美國政府為拯救金融體系而祭出的7000億美元「問題資產紓解計畫」（TARP）。

▲美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）。（圖／路透）

梅努欽在出席由川普主持的新冠肺炎任務小組記者會時表示，正在與聯邦參議院協商新一波經濟振興方案，希望能為受到影響的行業與中小企業、勞工提供經濟援助；有需要的民眾得以申請暫緩繳納個人所得稅90天。

他指出，減免薪資稅措施也在討論中，預計能在未來6到8個月內，提供給民眾更多可用資金，但考量緩不濟急，川普希望能儘快解決民眾手中資金不足問題，正在考慮在未來2周內，立即發放現金的可能。

梅努欽也強調，堅信市場必須保持開放，「911」恐怖攻擊時，關閉市場的唯一理由是技術因素，他曾和紐約證券交易所主要投資銀行聯繫，所有人都希望市場維持開放，但如果有需要，不排除縮減交易時間。