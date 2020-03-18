川普：稱中國病毒「用詞非常準確」　批美軍帶病毒入中是錯誤訊息

▲美國總統川普。（圖／取自白宮）

文／中央社記者江今葉華盛頓17日專電

對於中國官員質疑美軍將病毒帶入武漢，美國總統川普今天斥責中國發布的訊息錯誤。他也捍衛自己使用「中國病毒」一詞表示，病毒確實來自中國，這是非常準確的用詞。

川普昨天傍晚在推文上首度使用「中國病毒」（Chinese Virus）稱呼2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），中國外交部發言人耿爽回應指出，近來美國一些政客把新冠病毒同中國相聯繫、搞污名化，中方強烈憤慨、堅決反對。

川普在今天的記者會上被問及此事的看法以及是否會繼續使用「中國病毒」時表示，中國指稱美軍將病毒帶入中國的訊息是錯誤的。

他表示，會使用「中國病毒」是因為這是病毒的來源地，病毒確實來自中國，「所以我想這是個非常準確的用詞」。

川普也表示，不喜歡中國指稱病毒是美軍帶入的說法，美軍沒有將病毒傳給任何人。

對於外界批評使用「中國病毒」有污名化的意味，川普也捍衛立場表示，中國質疑美軍帶入病毒才是對美軍的污名化。

中國外交部發言人趙立堅12日以中英雙語連發多條推文，質疑美軍將病毒帶到武漢，並說「美國欠我們一個解釋」，引發美國政府強烈不滿。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通電話時，對北京散播美軍帶入病毒一事表達強烈反對，呼籲北京不要散布不實訊息和荒誕謠言。

美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）13日也曾召見中國駐美國大使崔天凱，對北京當局暗示2019冠狀病毒是由美軍帶進武漢一事表達強烈抗議。