「驅逐3大報記者」美中媒體戰升溫　蓬佩奧：資訊透明是拯救人命關鍵

▲ 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）回應中國外交部驅逐美籍記者一事。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓17日專電

美中媒體戰再度升溫。中國外交部宣布，將驅逐紐約時報、華盛頓郵報及華爾街日報年底證件到期的美籍記者。美國國務卿蓬佩奧在當地時間17日對此表達遺憾，並鄭重呼籲北京重新考慮。

為回應美國國務院2月將5家中國官媒列為「外國使團」，並在本月初大砍其中國籍員額一事，中國外交部當地時間18日宣布，要求紐約時報（The New York Times）、華爾街日報（Wall Street Journal）及華盛頓郵報（The Washington Post）年底前記者證到期的美籍記者，10天內交還記者證，且今後不得在中港澳從事新聞工作。

此外，中國外交部表示，即日起也要求上述媒體、時代雜誌（Time）及美國之音（Voice of America）等5家美國媒體駐中分社，要向中方申報境內人員、財務、經營及擁有不動產等訊息資料。

中國外交部強調，上述措施是對「美方無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制」，完全是正當合理防衛。中國外交部也批評，美方相關作法嚴重損害中國媒體的聲譽和形象，影響其在美國正常運作，且暴露美方自我標榜所謂「新聞自由的虛偽性」。

被問及此事時，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在當地時間17日於媒體簡報會上表示，他對北京決定進一步阻礙國際新聞採訪自由一事感到遺憾。他強調，新聞採訪自由對中國人民十分有益，尤其在全球面對嚴峻挑戰之際，資訊流通及透明是拯救人命的關鍵。

針對中國指稱新措施是因美國作法而被迫進行的反制，蓬佩奧回擊表示，他會站在這裡讓記者儘管提問並作出回應，但外界都知道這種自由不存在中國。

蓬佩奧指出，數週前被美方列為「外國使團」的中國媒體並非自由運作的媒體，而是「中國宣傳機構」，故美國依據國內法律將其列為「外國使團」。他最後向中國喊話，呼籲北京當局重新考慮驅逐美籍記者的決定。

美國國務院2月18日將新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、中國日報與美國海天發展等5家中國媒體，列為「外國使團」。北京隔日即以華爾街日報刊登歧視性武漢肺炎相關評論文章為由，大動作吊銷其旗下3名駐北京記者證件。

為了反制北京，美國國務院本月2日再宣布，大砍這5家中國媒體的駐美中國籍員額約4成。國務院官員當時警告，若中方再進一步往負面方向發展，美國不會排除任何選項。（編輯：陳政一）