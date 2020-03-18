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英國捨棄佛系防疫　「一份關鍵研究」讓政府改採強硬措施

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▲英國,倫敦,新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國政府捨棄佛系防疫，決定改採強硬措施。（圖／達志影像／美聯社）

中央社訊

一項研究推估英國疫情可能出現的最壞情況，包括數十萬人死亡，以及重病患者拖垮醫療機構，這才使得英國政府相信事態嚴重，一改原先佛系防疫作風，採取更嚴厲措施。

路透社報導，倫敦帝國學院（Imperial College London）傳染病專家佛格森（Neil Ferguson）領導的團隊，使用取自義大利的新數據，進行了這項模擬研究。義國最近幾週疫情加劇。

佛格森團隊表示，以2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情可能衝擊與1918年西班牙流感疫情作比較，在完全沒有緩解措施的情況下，這次疫情可能導致英國逾50萬人及美國220萬人死亡。

研究指出，即使採取政府先前的計畫控制疫情（包括居家隔離疑似病例，但不對社會採取更廣泛限制），這次疫情仍可能引發25萬人死亡，並且醫療體系將不堪負荷。

佛格森團隊指出，透過列舉的各項措施，包括極端的社交疏遠，並且建議避免前往俱樂部、酒吧及劇院，疫情曲線和高峰可能會趨於平坦。

英國首相強生（Boris Johnson）昨天大幅強化了防疫方針，要英國人暫停社交生活，並且建議70歲以上有潛在健康問題的長者在家隔離。

涉及政府決策的人士指稱，這項研究有助改變英國政府的立場。英國政府也表示，已依據「專家建議」加速推行防疫計畫。

強生政府一再受到部分公衛專家批評，他們憂心英國的防疫行動不夠快速或有力，反觀義大利、西班牙和法國等其他國家卻採取更嚴厲的封鎖措施。

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