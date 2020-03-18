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類新冠肺炎患者應避免服用「布洛芬」！WHO建議使用「這一藥物」：很重要

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▲英國，新冠肺炎，新冠病毒。（圖／路透）

▲WHO呼籲出現類似症狀的人，不要自行服用「布洛芬」等消炎藥。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

法國當局日前才警告，服用布洛芬（Ibuprofen）等消炎藥，恐怕會加重新冠肺炎的病情。世界衛生組織（WHO）發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）今（17）日就表示，懷疑自己感染上新冠肺炎的病患，在還未諮詢醫生的前提下，不應該服用布洛芬一類的藥物。

綜合外媒報導，林德梅耶在日內瓦的記者會上指出，最近沒有研究顯示消炎藥與死亡率的攀升有關聯，不過他卻補充說，「專家目前還在調查中」。此外，他還表示，「自行服藥時，我們建議使用乙醯胺酚（Paracetamol，普拿疼），而不是吃布洛芬，這很重要。」不過，林德梅耶卻強調，布洛芬若是醫生開出的處方，「那當然取決於他們」。

法國現在建議所有人完全停止服用非甾體抗炎藥（NSAIDs，布洛芬或阿斯匹靈等藥物），以避免潛在的新冠肺炎帶來的副作用，法國衛生部長韋蘭（Olivier Véran）日前才在推特上發文強調，「如果發燒就服用普拿疼。」但還是透過醫生的指示，否則量多可能會危害到肝臟。

另一方面，世界衛生組織目前已有2名員工確診。林德梅耶表示，員工離開辦公室後，在家中出現了「新冠肺炎」的症狀，加上測試結果為陽性，因此宣布他們有2起確診案例。目前，還不清楚上述2名員工是否因防疫工作而染上病毒。最後他補充，世衛組織（WHO）總部是約2400名員工和顧問的工作場所，現在大多數人都在家辦公，以減少病毒傳播。

 

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