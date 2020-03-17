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快訊／美股開盤反彈！道瓊大漲超過400點　標普500指上漲3％

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▲▼美股,道瓊。（圖／路透）

▲美股經歷33年來最慘重一次跌幅，今日開盤回神。（資料照／路透）

記者王致凱／綜合報導

美股三大指周二開盤反彈，道瓊工業指數開盤一度上漲逾400點或2％，標普500指和那斯達克綜合指數漲幅一度都超過3％，但反彈力度有限，即使期貨曾漲停，道指仍跌破2萬點大官，最低報在19,882.26點。

道瓊工業指數漲幅隨後收窄至300點或1.7％以下，標普500指數漲幅縮小至2％，那斯達克綜合指數漲幅則縮小至2.1％；道指受波音股價重挫10％拖累，甚至1度跌破2萬點，來回震盪。市場關注美股是否能保住2萬點。

美股周一經歷史上第三大跌幅後，華爾街投資人準備收復失地。美股道瓊工業指數期貨盤前交易，預示道瓊開盤將上漲超過260點；而標普500 SPDR ETF盤前交易則上漲了2％。

美股期指盤前交易不穩，稍早前標普500期指、道瓊工業期指和那斯達克期指回升，其中道瓊期指大漲800點或3.9％，觸發交易限制，但隨後一度轉為走跌，接近開盤前又翻揚。

美股周一創下1987年「黑色星期一」以來最大跌幅，道瓊工業指數和標普500指數分別暴跌12.9％和12％，同時也是道瓊史上第三大跌幅。那斯達克指數則創下史上最大跌幅，暴跌12.3％。

發稿2135
更新2220

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