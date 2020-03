駐歐代表處3點回應中國外館　上推特反駁一中政策

▲駐歐盟兼駐比利時代表處16日在中國駐歐盟使團推特上發文反駁一中政策。(圖/翻攝自推特/TaiwanEu)

中央社訊

歐洲防疫當前中國忙宣傳「一中政策」,駐歐盟兼駐比利時代表處率先正面迎戰,16日在中國駐歐盟使團推特上發文反駁,大聲說台灣從未是中國一部分,公衛議題不應政治化。

歐洲疫情嚴峻,而台灣第一線防疫表現受國際矚目,歐盟駐台代表高哲夫(Filip Grzegorzewski)14日在推特發文提到台灣中央研究院在2019冠狀病毒疾病(COVID-19)快篩方面取得突破,以及肯定台灣抗疫時的積極措施、透明度及出色的醫療保健系統等。

歐洲議會議員、對中國關係代表團團長包瑞翰(Reinhard Butikofer)14日也發文表示:「在這次疫情危機中,台灣在拯救生命方面做得很好。為什麼不邀請他們充分參與國際呢? 並質疑為什麼世界衛生組織(WHO)不這樣做? 因為北京在民族主義政治方面犧牲人民的利益。」

由於包瑞翰是對中關係代表團團長,其身分對歐洲議會與中國關係有一定象徵性,因此中國駐歐使團當天在其推文下回覆3點聲明,強調「台灣是中國的一部分;台灣2009年至2016年可參加世界衛生大會(WHA),但現在為什麼不行? 因為台灣繼續挑戰一個中國政策;中國曾多次向台灣說明,並安排專家訪問武漢及參加WHO會議。」

台灣方面看到相關推文後,駐歐盟兼駐比利時代表處16日決定正面迎戰,在中國駐歐盟使團推特上針對其3點聲明嚴正反駁,強調「台灣從未是中國一部分;能否參與WHO與一中政策無關,公共衛生不應政治化;第三點說明台灣專家訪問武漢期間,沒有得到適當的訪問權或相關訊息,是空手而回。」

此外,駐歐盟代表處再發文表示,WHO在舉行2次緊急會議之後,在來自理念相近國家的壓力下才邀請台灣專家參加相關論壇,而且是線上會議。

針對中國一再誤導國際視聽,除將台灣視為中國一部分,還讓國際錯誤認為台灣未被排除在防疫體系之外,駐歐盟代表處對歐洲均有事實說明,面對中國網路宣傳,也開全球外館風氣之先正面迎戰,捍衛國家主權不退讓。

Facts:



1⃣ Taiwan is not, and never has been, part of the PRC.



2⃣ The One-China policy is irrelevant; public health should not be politicised.



3⃣ During the visit to Wuhan, Taiwanese experts were neither given proper access nor relevant information and returned empty-handed. https://t.co/QWkU3prOMh