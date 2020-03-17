川普發文再提「中國病毒」　嗆紐約州長不要趁機搞政治

▲川普臉書發文，再度提及「中國病毒」。（圖／取自白宮）



記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）在美國造成重大災情，對此美國總統川普在臉書上發文槓上紐約州州長古莫（Andrew Cuomo），聲稱有的州受到中國病毒（Chinese Virus）重創，不要趁機搞政治。

川普臉書發文怒嗆古莫表示，紐約州長想要每個州都獲得同樣的待遇，但每一個州的狀況不一樣，有的州受到「中國病毒」的重創，有的州還沒受到影響，紐約市一個非常大的熱點，西維吉尼亞至今沒有病例，安德魯不要趁機搞政治。

▲川普臉書發文，再度提及「中國病毒」。（圖／翻攝自Donald J. Trump臉書）



根據美國媒體《尼加拉公報》（Niagara Gazette）報導，古莫曾經在《紐約時報》上發表給川普的公開信，內容指出應該在紐約州部署陸軍，協助將公共建築改建為臨時醫院，以滿足需要治療的重症患者。

▲紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）



但是川普卻回應古莫表示，防毒面具、呼吸器所有的設備請試著自己購買，使用「銷售時點情報系統」（Point of sales）去找貨更好，你可以很直接地得到這些東西。

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