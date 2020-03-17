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郭台銘緊抱鴻海持股8個月不變　年後以來身家縮水277億元

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▲▼郭台銘3/12前往三峽愛物園祭拜亡妻林淑如及胞弟郭台成，大兒子郭守正及兒媳黃子容也現身愛物園現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球股市，鴻海（2317）今（17）日股價力守70元關卡，最高來到72.8元，終場收在71.6元，漲幅0.7%，而創辦人郭台銘緊抱鴻海持股連續8個月不變，總計持有鴻海133萬7938張，但以封關日收盤價92.3元計算，郭台銘年後以來身家已經縮水277億元。

根據證交所大股東持股異動公告，郭台銘鴻海持股數不變，總計目前郭台銘持有鴻海股票仍維持在133萬7938張，若以今日收盤價71.6元計算，郭台銘持有鴻海股票市值達957億元，個人持股比重9.65%，仍為鴻海第一大股東。

請繼續往下閱讀...

農曆年後以來全球股市受到新冠肺炎疫情衝擊，台股從年前封關日的12118點，一路跌破萬點來到9717點，創近14個月新低，而若以封關日收盤價92.3元計算，郭台銘年後以來身家已經縮水277億元。

郭台銘從2018年11月開始，當月買進鴻海持股2萬7020張、12月買進3000張、2019年1月買進3000張、2月買進1500張、3月買進2000張、4月買進1790張、5月買進1600張、6月買進550張，合計8個月砸下約30億元買進4萬460張，不過至今已連續8個月緊抱持股不變。

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