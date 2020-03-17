疫情重創台股！　51家上市櫃公司祭庫藏股買回金額上看97億

▲美股道瓊指數昨大跌2,997點，台股今天收盤下跌278點，以9,439點作收。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情重創國際股市，台股今（17）日收盤下跌278點，以9,439點作收，創下2019年1月以來新低水準。根據金管會統計，上市櫃公司目前執行庫藏股的有43件、金額90.82億元，預估最大可買回的共有51件、金額97.66億元。

金管會上周啟動救市第一階段，鼓勵上市櫃公司參與業績發表會、法人說明會及實施庫藏股，同時也鼓勵投資人以定期定額方式購買台股基金、ETF或基本面穩健的股票，中長期投資股市，降低投資風險。

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不過，美股道瓊指數昨大跌2,997點，創下史上最大單日跌點，金管會主委顧立雄、財政部長蘇建榮今天一早開記者會信心喊話，台股基本面不錯，現金殖利率維持在3.9%，加上疫情控制不錯，預估這樣的市場，仍會受外資青睞。

金管會證期局副局長張振山表示，今天台股跌幅2.86%，主要是受到美國聯準會降息，且啟動7,000億美元量化寬鬆措施，引起美國市場對經濟可能有衰退疑慮，台股也遭受波及，不過成交量仍有2,361億元，比2月均量1,460億元明顯放大，代表投資人會承接股票。

金管會也鼓勵上市櫃公司實施庫藏股，張振山指出，到3月16日為止，上市櫃公司執行庫藏股共8件、金額6.84億元，目前尚在執行中的有43件，預估金額90.82億元，預計最大可買回的共有51件、金額97.66億元。