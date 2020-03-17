德國官員：新冠肺炎疫情將持續2年　實際感染人數更高

▲德國確診病例超過6000人，公共生活幾乎停擺。（圖／路透）

中央社訊



德國衛生官員預計，未來2年全球各地都會有人感染2019冠狀病毒。目前德國確診病例超過6000人，公共生活幾乎停擺。

羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）所長維勒（Lothar Wieler）今天表示，歐洲現在是病毒大流行的中心，預計未來2年全球各地都有人染病。

維勒指出，未來疫情會有好幾波，目前難以預測擴散的速度，可能多年後才會達到預計中的6到7成的人口感染。

不過，維勒強調，冠狀病毒大流行的時間長短，取決於疫苗何時問世。

科赫研究所是德國國家級的疾病防治單位，隸屬聯邦健康部。自從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大，科赫研究所每天早上召開記者會，向大眾報告疫情的最新進展。

科赫研究所統計，德國到16日為止確診病例有6012例，比前一天多1100例，疫情有擴大趨勢。

維勒認為，德國實際的感染人數應該更高，全國各醫院的加護病床數量可望增加至少1倍，以滿足接下來的重症需求。

為抑制疫情，德國的學校、商店、電影院、博物館、音樂廳全面關閉，公共生活幾乎停擺，不過超市、藥妝店、藥房等、銀行等仍繼續營業，以滿足日常生活所需。

▲德國民眾因為新冠肺炎疫情瘋搶物資。（圖／達志影像／美聯社）