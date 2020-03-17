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行政院前院長陳冲批評　紓困特別預算缺乏全面性

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▲中菲行國際物流集團與東吳企管所共同舉辦財經講堂，由法商講座教授陳冲領軍，探討人工智慧時代來臨的挑戰與回應。▼（圖／東吳企管所提供）

▲行政院前院長陳沖（圖／東吳企管所提供）

記者吳靜君／台北報導

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲批評，政府這次特別預算缺乏通盤考量，並評估疫情對各行各業的衝擊，任由各部會向上提案，沒有提案的部會就不編列預算，似乎忘了各部會轄下各自需要負責的民眾及產業，他們的損失是否該自行吸收。

例如交通部編列167億元主要用於補貼航空業、遊覽車客運業、旅遊業等交通觀光，但疫情不只觀光業、旅遊業有受損，斷鏈危機衝擊整體產業，為何不見勞動部的預算，不免令人擔憂若疫情造成大量勞工失業，政府該如何處理？在國際金融市場劇烈波動下，亦未見支撐銀行、保險業的措施。

請繼續往下閱讀...

陳冲指出，台灣是全球價值鏈重要一環，如發生鏈的一停一斷就令人擔憂，就企業而言最大挑戰是資金流動性，應避免不必要的破產和裁員，台灣電子業身處全球供應鏈的一環，在疫情無法控制、復工緩慢之時，將面臨大規模的斷鏈，半成品或商品無法流通，引發企業資金不足的風險，深值重視。

另外部分毛利低但周轉率高的產業，對於有供貨能力和物流要求甚高，當沒有客源時，公司無法周轉，再加上產品附加價值低，造成公司營運問題。

企業的資金來自本身資本及銀行借款，台灣在疫情上的紓困須注意金融體系的穩定，銀行方面，主管機關應暫時放寬逾放的認定標準，並維持市場流動性，方便企業調度資金。

而很少人關注的保險公司應更加警視，第一，經濟的停滯將減緩保單的銷量；第二，央行再度降息對於利息收入已經很低的保險公司造成另一打擊，且降息將逼使保險公司增提責任準備金，加上IFRS17即將上路，保險公司生存愈加困難，若因此倒閉，將動搖社會安全體系，不可不慎。

陳冲說，受疫情影響不只旅行業，政府應該要全面了解各行業損失情況，尋求全面性的藥方，因為痛的不只是只有觀光旅遊業，唯有全面掌握未來發展，才可在症狀尚未蔓延時，對症下藥完成整體性完善的治療。

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