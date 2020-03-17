疫情衝擊台股跌逾1年新低　金融業手握逾8兆資金可投資

▲新冠肺炎疫情升溫，全球股市震動不安，台股終場下跌278點，收在9439點，創下2019年1月以來新低。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）衝擊全球股市，台股連帶跌破萬點關卡，金管會主委顧立雄今（17）日表示，鼓勵金融業買進績優股。根據金管會統計，銀行、保險、證券自營商累計有逾8兆元的投資空間。

金管會銀行局表示，按照法規規定，銀行投資有價證券上限不得超過核算基數的30%，目前核算基數為1兆156億元，到2月底為止，實際投資股票為1,902億元，換句話說，目前仍有8,254億的投資空間。

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銀行局指出，銀行業者可依照景氣情況來判斷，視國內經濟發展狀況及上市櫃前景進行布局，且銀行投資有價證券是每月要向金管會報告，是否要加碼投資則由各銀行來判斷。

保險業部分，依照保險法第146條規定，投資股票及公司債法定上限是可運用資金的35%，因此保險業可運用資金達9兆4,712億元。保險局表示，到1月底為止，股票總投資部位達1兆5,687億元，因此仍有7兆4,078億元的投資空間。

保險局指出，保險業從去年開始納入股票逆景氣循環機制，也就是大盤指數變化多寡，滾動調整風險係數，當景氣熱絡時，保險業會增加風險資本計提，但景氣反轉時，保險業也可減少風險資本計提，因此有助於平穩保險需求，降低股票市場波動對保險業資產配置的風險，也可逢低布局。

另在證券商部分，證期局表示，依照規定，投資台股沒有上限，但過去投資部位最高曾達千億元。到2月底為止，券商淨值5,124億元，且目前自營商在市場投資部位390多億元，若有必要的話，也會找自營商溝通。