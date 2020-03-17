遏止股市暴跌！法國、義大利、西班牙皆祭放空禁令

▲法國將在接下來24小時內禁止放空股票。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情引爆全球股災，稍早法國、義大利及比利時接祭出放空禁令，以保護歐洲大型公司股票不會因新冠肺疫情遭拋售。

此前，西班牙、意大利、英國、南韓及土耳其等5國皆曾於12日發布禁止做空措施。而稍早法國、義大利及比利時的監管機構再次發布放空禁令。法國金融市場管理局（AMF）及義大利全國公司及證券交易委員會（Consob）皆於24小時內禁止放空股票，兩者分別涉及92支及20支股票；比利時金融服務市場管理局（FSMA）也發布類似禁令。西班牙國家證券市場委員會（CNMV）則下令禁止放空交易，為期一個月。

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在放空交易中，投資人向證券商借入股票賣出，待股價下滑後以較低的價格回購賺取中間差價。支持者認為，這種交易方式將使市場流動性及效率提高，反對者則認為空頭透過公開批評會計或管理手段來壓低股價，破壞了公司的穩定。

《彭博》報導，法國在野黨保守派議員韋爾特（Eric Woerth）表示，股市崩盤使「空前嚴格的空頭監管」變得比以往更為必要，「是時候開始行動了。」

對於是否跟進空頭禁令，英國金融市場行為監管局（FCA）拒絕發表評論，而荷蘭金融市場監理局（AFM）則表示將密切關注金融市場發展。瑞士證券交易所（SIX Swiss Exchange）發言人指出，目前該國並沒有計畫禁止或限制放空，因為市場正按其應有的方式運作。德意志交易所（Deutsche Börse）發言人則表示，他們具備一種防止波動性價格下跌的機制，以防止股價亂跌，因此沒有預期會祭出放空禁令。