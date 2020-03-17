集保結算所公布股東會防疫指引！　與會者配戴口罩、會場應設發燒者隔離場所

▲ 集保結算所公布股東會防疫指引。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／綜合報導

集保結算所指出，有鑑於武漢肺炎疫情在全球不斷蔓延擴大，我國在防疫努力及成效上，倍受國際肯定，目前約1,950家上市(櫃)、興櫃公司依證交法第36條規定，必須要在6月底前召開股東常會，股東常會之召開通常屬室內集會，有增加群聚感染之風險，主管機關相當重視，因此指示集保結算所邀集有關單位研議相關因應及配套措施。

為使股東會順利召開，且兼顧防範疫情並維護股東參與會議之權利，配合政府超前佈署防疫措施之政策，集保結算所於109年3月4日邀集股務協會、股務代理機構、上市公司代表及證券週邊單位等共同研議，制定「因應防疫召開股東會之作業指引」，作為公司因應防疫召開股東會之參考。

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集保結算所表示，前述防疫作業指引，參考衛福部疾管署最新公布之「COVID-19(武漢肺炎)」因應指引，如公眾集會，並參酌股務作業實務訂定，主要內容包括股東會開會前的會場防疫設置、開會當日的規劃動線及防疫作業原則、因應疫情可能影響開會地點變更之配套措施及備援方案等。

另外，股東如果要出席股東會現場，要配戴口罩，並配合量測體溫，如有發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合進到公司設置之隔離安置場所，並建議回家休息或就醫治療。公司也要在開會通知書上載明這些配合防疫的事項，讓股東清楚瞭解公司的防疫措施。主管機關希望各公司能依據前述作業指引建議，預先妥善規範召開股東會之相關細節，期能順利完成召開股東會。集保結算所表示，有關作業指引內容，未來也會視衛福部疾管署疫情公告作滾動式調整。

在疫情嚴峻的情況下，主管機關再次呼籲上市(櫃)、興櫃公司，多向股東積極宣導採用電子投票出席股東會，股東如果採用電子投票，即可不必親自出席股東會現場，避免被感染的風險，而且採用電子投票視為親自出席股東會，同樣可以保障股東的權益。