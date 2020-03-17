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「疫」拳重擊航空業　長榮推專案無薪事假「盼員工共體時艱」

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▲▲新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊旅運需求，長榮航空今（17）日宣佈鼓勵員工請專案無薪事假共體時艱。（圖／記者李毓康攝）（圖／記者李毓康攝）

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊旅運需求，長榮航空今（17）日宣佈鼓勵員工請專案無薪事假共體時艱。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊全球旅運需求，航空業首當其衝。長榮航空今（17）日宣佈，自即日起增設台灣地區員工「專案事假」申請，與放寬「留職停薪」申請規定，希望員工能共體時艱，共同撙節公司營運成本。

長榮航空表示，受到嚴重特殊傳染性肺炎疫情全球快速蔓延之影響，航班持續大幅縮減，衝擊營收甚鉅，因此除鼓勵員工休假，自即日起亦增設台灣地區員工「專案事假」申請，與放寬「留職停薪」申請規定，以滿足員工自主防疫、照顧或其他個人需求；海外地區員工則依當地法令規定辦理。

請繼續往下閱讀...

長榮航空表示，專案事假雖然不給薪，但不列入考評及服務年資繼續累計，且不與其他差假併計，也不會影響相關福利權益，員工可依個人需求事前提出，但每月不得超過14天；留職停薪則不限事由均可提出，每次申請至少一個月以上。

長榮航空特別強調，無論是專案事假或是留職停薪，均需由部門主管依業務及人力狀況核定，沒有任何強迫性，公司仍持續鼓勵同仁多安排休假。值此營運艱困時期，懇切期許同仁能與公司共同攜手度過難關。

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