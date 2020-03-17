歐美肺炎疫情大爆發！　台灣金融業在歐美曝險破13兆

▲新冠肺炎疫情升溫，金管會統計台灣金融業在歐美曝險金額達13兆466億元。（圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）在各國蔓延，歐美國家近期確診病例不斷攀升，引發外界關注台灣金融業是否受到衝擊。金管會今（17）日公布國內金融業在歐洲、美國曝險金額，銀行、證券及保險達13兆466億元。

新冠肺炎疫情尚未見遏止之勢，台灣不斷加強防疫措施，甚至也提升他國旅遊疫情建議，歐洲、美國、日本等地幾乎全列入旅遊疫情第3級警告，顯示疫情在全球逐漸擴散，且確診病例不斷增加。

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金管會今天公布台灣金融業最新曝險情況，截至今年1月底，銀行在歐洲授信金額達2,892億元、投資6,368億元，兩者合計為9,260億元。

觀察證券業情況，證期局指出，到今年1月底為止，證券期貨業在歐洲投資總曝險金額869.85億元，較去年同期的555億元增加。

至於保險業部分，在歐洲投資及子公司曝險金額達3兆9,060億元，較去年同期的3兆8,186億元，成長2.28%；整體相加對歐洲總曝險為4兆9,190億元。

美國疫情也越來越嚴峻，根據金管會統計，截至1月底，國銀在美國曝險金額達1兆2,792億元，較去年同期增加1,282億元，其中授信金額達3,855億元、投資金額8,937億元；證券期貨業曝險則來到1,226.97億元；保險業曝險則為6兆7,256億元，整體金融業對美國總曝險為8兆1,275億元。