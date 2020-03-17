台商循資金專法申請匯回達721億元　首年有機會達1300億元目標

▲台商資金匯回專法申請金額已經達到721億元，今年8月中有機會達到1300億元目標。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財政部公布境外資金匯回專法去年8月15日到3月15日的情形，根據財政部統計，而2月15日到3月15日增加申請案件45案、申請回台投資金額增加157億元，累計到今年3月中申請案件已經達277件，匯回金額已經達到721億元。

《境外資金匯回管理運用課稅條例》（境外資金匯回專法）自去年8月15日正式上路，主要目的是因應中美貿易戰爭與全國反避稅潮流之下，提供想要回台投資的台商一條返鄉的路。依循資金匯回專法規範將資金匯回的台商，上路回來的首年稅率為8%、第二年為10%，如果實質投資的話，還可以再退一半，等於首年稅率為4%、第二年僅為5%。

請繼續往下閱讀...

根據財政部統計，至去年8月中上路以來，申請回台投資的台商有277案，申請總金額達到721億元，其中屬於個人的有152件、申請匯回金額為185億元；營利事業則有125件，申請回台的金額有536億元。

目前財政部核准的件數已經有254件、可以匯回的金額累計673億元，已經匯回的件數有221件、累計匯回的金額超過600億元，為601億元。根據財政部預估，在專法上路的兩年，每年誘發匯回的資金低推估應可達1300多億元，財政部長蘇建榮也認為，今年6月之前可以匯回的資金大約也有千億元。

以目前申請匯回的資金721億元，已經達成目標54%多，會計師認為，許多台商去年第4季就已經開始布局將資金匯回台灣，但是正好遇到新冠肺炎（COVID-19）疫情以及大陸管制外匯等，行政流程上較慢，但是今年8月中旬之前首年的目標仍有機會可以達成。