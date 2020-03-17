路透調查：瑞士央行本週會維持負利率0.75％　

▲瑞士國家銀行週四將避免擴大負利率的方式，來應對新冠病毒（COVID-19）的疫情。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

《路透社》調查訪問29位經濟學家顯示，瑞士國家銀行週四將避免擴大負利率的方式，來應對新冠病毒（COVID-19）的疫情，學者們普遍預計瑞士央行總裁 Thomas Jordan 會將政策利率鎖定在負0.75％。

根據對每週即期存款數據的分析，迄今為止，瑞士央行一直依靠市場干預來阻止對法郎的需求。最新數據顯示，央行上週將貨幣市場干預措施提升至3年多來的最高水平，外匯購買量增加了44億瑞士法郎（約新台幣1,397億元）。

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瑞士央行長期以來一直試圖削弱高價值的法郎，因為這對瑞士的出口商來說造成打擊，也會威脅到瑞士的通膨率。

瑞士信貸（Credit Suisse）經濟學家 Maxime Botteron 表示：「瑞士央行在其他各國央行降息的情況下處於困境。瑞士央行如果比歐洲央行提早降息，一旦歐洲央行稍後降息，瑞士央行可調整的空間會很小」

一些經濟學家認為，瑞士央行近期不會下調利率，瑞士信貸（Credit Suisse）預計第二季將降息至-1％，法國興業銀行（Societe Generale）第三季將降息至-0.85％。

Mirabaud 首席經濟學家 Gero Jung 表示：「瑞士央行處於困境之中，它們的利率已經非常不利了，若還要進一步降低利率，那法郎的價值將會降低。」



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